ЕС инвестирует около 1 млрд евро до 2020 года в создание инфраструктуры суперкомпьютеров

Европейская комиссия объявила в четверг о планах инвестирования совместно с государствами-членами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового уровня.
Новая финансовая и юридическая структура - совместное предприятие EuroHPC - реализует и развернет в ЕС инфраструктуру расчетов высокой степени эффективности мирового уровня. EuroHPC будет также поддерживать программу исследований и инноваций с целью развития технологий и информационной техники, а также программного обеспечения для суперкомпьютеров, отмечается в коммюнике ЕК.
Вклад ЕС в EuroHPC составит около 486 млн евро из действующего в настоящее время многолетнего финансового плана Евросоюза. Аналогичную сумму добавят государства-члены и ассоциированные с ЕС страны.
В целом предполагается инвестировать около 1 млрд евро из государственных средств до 2020 года. Кроме того, ожидается, что частные партнеры этой инициативы также внесут свой вклад, говорится в документе.
"Суперкомпьютеры уже стали инструментом крупных прорывов и инноваций во многих областях, напрямую касающихся повседневной жизни европейских граждан. Они могут помочь нам развивать персонализированную медицину, экономить энергию и более эффективно бороться против климатических изменений", - заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль.
Европейская инфраструктура более совершенных трудоемких расчетов предоставит многочисленные возможности для создания рабочих мест и является ключевым фактором для "цифрового перехода" промышленности и усиления конкурентоспособности европейской экономики, сказала М.Габриэль.
Суперкомпьютеры необходимы для обработки все больших объемов данных для обеспечения прогресса общества во многих областях от здравоохранения и возобновляемых видов энергии до безопасности автомобилей и киберзащиты, отмечают в Еврокомиссии.
В настоящее время европейские исследователи и предприятия все чаще осуществляют обработку данных за пределами Евросоюза, так как мощности для расчетов, имеющиеся в ЕС, не соответствуют их потребностям, отмечают в Брюсселе.
"Такое отсутствие независимости представляет собой угрозу для частной жизни, защиты данных, коммерческой тайны и собственности данных, в частности, что касается чувствительных приложений", - говорится в коммюнике ЕК.
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Gunay Bank увеличил в 2017г активы на 64%
В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»