ЕС инвестирует около 1 млрд евро до 2020 года в создание инфраструктуры суперкомпьютеров

Европейская комиссия объявила в четверг о планах инвестирования совместно с государствами-членами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового уровня.

Новая финансовая и юридическая структура - совместное предприятие EuroHPC - реализует и развернет в ЕС инфраструктуру расчетов высокой степени эффективности мирового уровня. EuroHPC будет также поддерживать программу исследований и инноваций с целью развития технологий и информационной техники, а также программного обеспечения для суперкомпьютеров, отмечается в коммюнике ЕК.

Вклад ЕС в EuroHPC составит около 486 млн евро из действующего в настоящее время многолетнего финансового плана Евросоюза. Аналогичную сумму добавят государства-члены и ассоциированные с ЕС страны.

В целом предполагается инвестировать около 1 млрд евро из государственных средств до 2020 года. Кроме того, ожидается, что частные партнеры этой инициативы также внесут свой вклад, говорится в документе.

"Суперкомпьютеры уже стали инструментом крупных прорывов и инноваций во многих областях, напрямую касающихся повседневной жизни европейских граждан. Они могут помочь нам развивать персонализированную медицину, экономить энергию и более эффективно бороться против климатических изменений", - заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль.

Европейская инфраструктура более совершенных трудоемких расчетов предоставит многочисленные возможности для создания рабочих мест и является ключевым фактором для "цифрового перехода" промышленности и усиления конкурентоспособности европейской экономики, сказала М.Габриэль.

Суперкомпьютеры необходимы для обработки все больших объемов данных для обеспечения прогресса общества во многих областях от здравоохранения и возобновляемых видов энергии до безопасности автомобилей и киберзащиты, отмечают в Еврокомиссии.

В настоящее время европейские исследователи и предприятия все чаще осуществляют обработку данных за пределами Евросоюза, так как мощности для расчетов, имеющиеся в ЕС, не соответствуют их потребностям, отмечают в Брюсселе.

"Такое отсутствие независимости представляет собой угрозу для частной жизни, защиты данных, коммерческой тайны и собственности данных, в частности, что касается чувствительных приложений", - говорится в коммюнике ЕК.