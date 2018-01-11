Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2018 17:02

ЕС инвестирует около 1 млрд евро до 2020 года в создание инфраструктуры суперкомпьютеров

Европейская комиссия объявила в четверг о планах инвестирования совместно с государствами-членами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового уровня.

Новая финансовая и юридическая структура - совместное предприятие EuroHPC - реализует и развернет в ЕС инфраструктуру расчетов высокой степени эффективности мирового уровня. EuroHPC будет также поддерживать программу исследований и инноваций с целью развития технологий и информационной техники, а также программного обеспечения для суперкомпьютеров, отмечается в коммюнике ЕК.

Вклад ЕС в EuroHPC составит около 486 млн евро из действующего в настоящее время многолетнего финансового плана Евросоюза. Аналогичную сумму добавят государства-члены и ассоциированные с ЕС страны.

В целом предполагается инвестировать около 1 млрд евро из государственных средств до 2020 года. Кроме того, ожидается, что частные партнеры этой инициативы также внесут свой вклад, говорится в документе.

"Суперкомпьютеры уже стали инструментом крупных прорывов и инноваций во многих областях, напрямую касающихся повседневной жизни европейских граждан. Они могут помочь нам развивать персонализированную медицину, экономить энергию и более эффективно бороться против климатических изменений", - заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль.

Европейская инфраструктура более совершенных трудоемких расчетов предоставит многочисленные возможности для создания рабочих мест и является ключевым фактором для "цифрового перехода" промышленности и усиления конкурентоспособности европейской экономики, сказала М.Габриэль.

Суперкомпьютеры необходимы для обработки все больших объемов данных для обеспечения прогресса общества во многих областях от здравоохранения и возобновляемых видов энергии до безопасности автомобилей и киберзащиты, отмечают в Еврокомиссии.

В настоящее время европейские исследователи и предприятия все чаще осуществляют обработку данных за пределами Евросоюза, так как мощности для расчетов, имеющиеся в ЕС, не соответствуют их потребностям, отмечают в Брюсселе.

"Такое отсутствие независимости представляет собой угрозу для частной жизни, защиты данных, коммерческой тайны и собственности данных, в частности, что касается чувствительных приложений", - говорится в коммюнике ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СУПЕРКОМПЬЮТЕР, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]