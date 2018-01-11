Таджикистан и Узбекистан договорились о разделе Фархадской ГЭС и смягчении визового режима - СМИ

По итогам визита в Душанбе делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдулло Ариповым стороны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы - плотине Фархадской ГЭС, сообщило в четверг информационное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.
По его данным, в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории соседней страны без получения соответствующей визы в течение одного месяца. Стороны также подтвердили намерения по открытию в ближайшее время сообщения пассажирских поездов и автобусов, а также новых КПП на границе двух государств.
"Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан", - сообщает издание.
Отмечается, что по итогам душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы, которые будут подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе, который состоится в начале весны.
Официальные структуры Таджикистана не комментируют это сообщение.
В четверг национальное информационное агентство "Ховар" ограничилось лишь сообщением о завершении рабочего визита А.Арипова в Таджикистан, в рамках которого "был подписан ряд соглашений о сотрудничестве".
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Gunay Bank увеличил в 2017г активы на 64%
В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»