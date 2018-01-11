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СНГ 11.01.2018 17:13

Таджикистан и Узбекистан договорились о разделе Фархадской ГЭС и смягчении визового режима - СМИ

По итогам визита в Душанбе делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдулло Ариповым стороны достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы - плотине Фархадской ГЭС, сообщило в четверг информационное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

По его данным, в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории соседней страны без получения соответствующей визы в течение одного месяца. Стороны также подтвердили намерения по открытию в ближайшее время сообщения пассажирских поездов и автобусов, а также новых КПП на границе двух государств.

"Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан", - сообщает издание.

Отмечается, что по итогам душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы, которые будут подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе, который состоится в начале весны.

Официальные структуры Таджикистана не комментируют это сообщение.

В четверг национальное информационное агентство "Ховар" ограничилось лишь сообщением о завершении рабочего визита А.Арипова в Таджикистан, в рамках которого "был подписан ряд соглашений о сотрудничестве".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]