Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2018 15:16

Власти Катара запретили ввоз в страну табачных изделий и электронных сигарет

Запрет на ввоз табака и электронных сигарет вступил в силу на территории Катара, сообщает в четверг Ростуризм со ссылкой на посольство эмирата в РФ.

"На территорию страны запрещен ввоз жевательного табака в любой форме и под любым названием, электронных сигарет и кальяна, насвая, автоматов по продаже сигарет, а также рекламной продукции, материалов, пропагандирующих табакокурение и объявлений о продаже табака и табачных изделий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что хранение и перевозка перечисленной табачной продукции в Катаре влечет за собой юридическую ответственность.

"Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Катар, предупреждать своих клиентов о запрете ввоза данных видов табачных изделий в страну", - отмечает ведомство.

Кроме того, Ростуризм просит россиян, планирующих поездки в Катар, учитывать нововведения относительно ввоза и хранения упомянутых табачных веществ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, ТАБАК, ВВОЗ, ЗАПРЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]