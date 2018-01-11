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Дальнее зарубежье 11.01.2018 18:31

Глава МИД Франции Ле Дриан не сомневается, что Иран добросовестно выполняет обязательства по СВПД

Нет никаких сомнений в том, что Иран выполняет соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), касающемуся иранской ядерной программы, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

После встречи в Брюсселе министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом Ж.-И.Ле Дриан подчеркнул, что Париж очень бдительно относится к соблюдению венских договоренностей по СВПД, считая, что этому важному соглашению нет альтернативы.

"Важно, чтобы оно соблюдалось всеми подписавшими его сторонами", - заявил французский министр.

"На сегодня нет никаких сигналов, которые могли бы оставить сомнения в добросовестном выполнении соглашения иранской стороной, потому что МАГАТЭ регулярно подтверждает правильную имплементацию этих договоренностей", - сказал Ж.-И.Ле Дриан.

"Сегодня необходимо, чтобы все участвующие стороны соблюдали это совместное обязательство и, следовательно, наши американские друзья также уважали его. Нет никаких особых причин, чтобы нарушить логику его реализации с момента подписания", - подчеркнул глава МИД Франции.

По словам Ж.-И.Ле Дриана, это также означает, что "санкции должны оставаться снятыми и должно продолжаться налаживающееся сотрудничество".

Вместе с тем, глава МИД Франции добавил, что это не означает, что участники соглашения со стороны ЕС "скрывают другие пункты", отметив, что речь идет об иранских ракетных технологиях и роли Ирана в регионе.

По словам министра, эти темы должны обсуждаться, но не надо их смешивать с "необходимостью скрупулезно поддерживать СВПД, который является также формой сохранения мира".

"Мы настаивали очень строгим образом на полном соблюдении этого соглашения", - сказал министр иностранных дел Франции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]