Аэропорт столицы Казахстана возобновил работу, прерванную из-за сложных метеоусловий

Международный аэропорт Астаны возобновил приостановленную из-за бурана работу, сообщил в четверг официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.
"В 18:00 (16:00) аэропорт Астаны возобновил работу", - сказал он.
Столичный аэропорт был закрыт с утра четверга из-за сложных метеоусловий.
В Астане с ночи четверга бушует снежная буря, отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курсов колледжей. В связи с непогодой временно закрылся международный аэропорт Астаны. Трассы из города по всем направлениям закрыты.
Из-за непогоды в Астане объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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