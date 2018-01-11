Аэропорт столицы Казахстана возобновил работу, прерванную из-за сложных метеоусловий

Международный аэропорт Астаны возобновил приостановленную из-за бурана работу, сообщил в четверг официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"В 18:00 (16:00) аэропорт Астаны возобновил работу", - сказал он.

Столичный аэропорт был закрыт с утра четверга из-за сложных метеоусловий.

В Астане с ночи четверга бушует снежная буря, отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курсов колледжей. В связи с непогодой временно закрылся международный аэропорт Астаны. Трассы из города по всем направлениям закрыты.

Из-за непогоды в Астане объявлен режим чрезвычайной ситуации.