Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

СНГ 11.01.2018 16:34

Аэропорт столицы Казахстана возобновил работу, прерванную из-за сложных метеоусловий

Международный аэропорт Астаны возобновил приостановленную из-за бурана работу, сообщил в четверг официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"В 18:00 (16:00) аэропорт Астаны возобновил работу", - сказал он.

Столичный аэропорт был закрыт с утра четверга из-за сложных метеоусловий.

В Астане с ночи четверга бушует снежная буря, отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курсов колледжей. В связи с непогодой временно закрылся международный аэропорт Астаны. Трассы из города по всем направлениям закрыты.

Из-за непогоды в Астане объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, АЭРОПОРТ, РАБОТА


Похожие новости


Страны-гаранты астанинского процесса примут заявление о гуманитарном разминировании в Сирии на Астана-7 - МИД Казахстана Аэропорт Астаны назвали именем Назарбаева В пленарном заседании встречи "Астана-4" примут участие все участники переговорного процесса - МИД Казахстана Глава МИД Турции рассчитывает на заключение в Астане договоренности о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана Дата проведения третьего раунда переговоров по Сирии в Астане возможно станет известна после Женевских переговоров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]