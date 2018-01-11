В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж

11 января с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в канун профессионального праздника журналистов состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских средств массовой информации. День российской печати ежегодно отмечается 13 января и установлен в память о выпуске первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.
В РИКЦ собрались представители азербайджанских и российских газет, журналов, информационных агентств, телерадиокомпаний. Все они активно освещают российско-азербайджанские гуманитарные связи, а также работу представительства Россотрудничества в Азербайджане и РИКЦ в Баку.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся за совместную плодотворную работу. Он вручил ряду журналистов и блоггеров Почетные грамоты и Благодарственные письма представительства Россотрудничества в Азербайджане.
Затем состоялся праздничный концерт. В нём приняли участие вокальный ансамбль «Зариф» (руководитель заслуженный педагог Азербайджанской Республики Фирангиз Халилова), молодые таланты Эмилия Гаджигасанова, Рамиз Алиев, Виктория Зайцева, Теймур Мамедов, Адиля Ибрагимли, Абульфаз Гасанов, Сеймур Гасанов.
В роли ведущей выступила учащаяся школы № 271 города Баку Гюльмира Мамедова.
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