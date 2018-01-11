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11.01.2018 17:40

В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж

11 января с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в канун профессионального праздника журналистов состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских средств массовой информации. День российской печати ежегодно отмечается 13 января и установлен в память о выпуске первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.

В РИКЦ собрались представители азербайджанских и российских газет, журналов, информационных агентств, телерадиокомпаний. Все они активно освещают российско-азербайджанские гуманитарные связи, а также работу представительства Россотрудничества в Азербайджане и РИКЦ в Баку.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся за совместную плодотворную работу. Он вручил ряду журналистов и блоггеров Почетные грамоты и Благодарственные письма представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Затем состоялся праздничный концерт. В нём приняли участие вокальный ансамбль «Зариф» (руководитель заслуженный педагог Азербайджанской Республики Фирангиз Халилова), молодые таланты Эмилия Гаджигасанова, Рамиз Алиев, Виктория Зайцева, Теймур Мамедов, Адиля Ибрагимли, Абульфаз Гасанов, Сеймур Гасанов.

В роли ведущей выступила учащаяся школы № 271 города Баку Гюльмира Мамедова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]