В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж

11 января с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в канун профессионального праздника журналистов состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских средств массовой информации. День российской печати ежегодно отмечается 13 января и установлен в память о выпуске первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.

В РИКЦ собрались представители азербайджанских и российских газет, журналов, информационных агентств, телерадиокомпаний. Все они активно освещают российско-азербайджанские гуманитарные связи, а также работу представительства Россотрудничества в Азербайджане и РИКЦ в Баку.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся за совместную плодотворную работу. Он вручил ряду журналистов и блоггеров Почетные грамоты и Благодарственные письма представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Затем состоялся праздничный концерт. В нём приняли участие вокальный ансамбль «Зариф» (руководитель заслуженный педагог Азербайджанской Республики Фирангиз Халилова), молодые таланты Эмилия Гаджигасанова, Рамиз Алиев, Виктория Зайцева, Теймур Мамедов, Адиля Ибрагимли, Абульфаз Гасанов, Сеймур Гасанов.

В роли ведущей выступила учащаяся школы № 271 города Баку Гюльмира Мамедова.