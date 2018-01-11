"Единая Россия" сформирует корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Нам предстоит утвердить план первоочередных мероприятий партии на ближайший период с учетом поручений председателя партии Дмитрия Медведева, которые были даны на нашем 17-м съезде", - сказал А.Турчак на заседании президиума Генсовета в четверг.

В числе предусмотренных мер запланировано "обеспечить организационную, информационную и иную в не запрещенных действующим законодательством формах и в пределах полномочий политических партий поддержку выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина".

"Единороссы" сформируют и свой "корпус наблюдателей" на выборах 18 марта.

Предусмотрен и ряд других мер в рамках одобренного президиумом Генсовета плана.

"По этим мероприятиям обозначены сроки и закреплена ответственность", - сказал А.Турчак.