"Единая Россия" сформирует корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Нам предстоит утвердить план первоочередных мероприятий партии на ближайший период с учетом поручений председателя партии Дмитрия Медведева, которые были даны на нашем 17-м съезде", - сказал А.Турчак на заседании президиума Генсовета в четверг.
В числе предусмотренных мер запланировано "обеспечить организационную, информационную и иную в не запрещенных действующим законодательством формах и в пределах полномочий политических партий поддержку выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина".
"Единороссы" сформируют и свой "корпус наблюдателей" на выборах 18 марта.
Предусмотрен и ряд других мер в рамках одобренного президиумом Генсовета плана.
"По этим мероприятиям обозначены сроки и закреплена ответственность", - сказал А.Турчак.
Число экспортных миссий с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом увеличено до 25
В Азербайджане период добровольной реструктуризации обязательств банков продлен до 180 дней
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»