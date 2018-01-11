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СНГ 11.01.2018 20:20

В планы "Единой России" входит поддержка Путина на выборах и создание корпуса наблюдателей

"Единая Россия" сформирует корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах президента РФ, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Нам предстоит утвердить план первоочередных мероприятий партии на ближайший период с учетом поручений председателя партии Дмитрия Медведева, которые были даны на нашем 17-м съезде", - сказал А.Турчак на заседании президиума Генсовета в четверг.

В числе предусмотренных мер запланировано "обеспечить организационную, информационную и иную в не запрещенных действующим законодательством формах и в пределах полномочий политических партий поддержку выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина".

"Единороссы" сформируют и свой "корпус наблюдателей" на выборах 18 марта.

Предусмотрен и ряд других мер в рамках одобренного президиумом Генсовета плана.

"По этим мероприятиям обозначены сроки и закреплена ответственность", - сказал А.Турчак.

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Тэги: РОССИЯ, ЕДИНОРОССЫ, ВЫБОРЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]