Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду более 1,4 тонн осетрины из Казахстана

Таможенные органы Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну более 1,4 тонн осетрины, сообщается в информации на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления Баку пресекли попытку незаконного ввоза 1 т. 408 кг (496 ед.) осетровой рыбы в Азербайджан и Казахстана»,- говорится в сообщении.

В информации отмечается, что контрабандный товар был обнаружен в автомобиле «КамАЗ» гражданина Азербайджана, возвращавшегося на родину на судне «Merkuri-1» из Актау (Казахстан).

Кроме того, отмечается, что помимо рыбы в автомобиле также был обнаружен мотор для катера «Yamaha Enduro 15».

По факту контрабанды ведется следствие.

Ф.Исазаде