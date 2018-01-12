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Бизнес и законодательство 12.01.2018 15:40

Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду более 1,4 тонн осетрины из Казахстана

Таможенные органы Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну более 1,4 тонн осетрины, сообщается в информации на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления Баку пресекли попытку незаконного ввоза 1 т. 408 кг (496 ед.) осетровой рыбы в Азербайджан и Казахстана»,- говорится в сообщении.

В информации отмечается, что контрабандный товар был обнаружен в автомобиле «КамАЗ» гражданина Азербайджана, возвращавшегося на родину на судне «Merkuri-1» из Актау (Казахстан).

Кроме того, отмечается, что помимо рыбы в автомобиле также был обнаружен мотор для катера «Yamaha Enduro 15».

По факту контрабанды ведется следствие.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГТК, ОСЕТРИНА, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]