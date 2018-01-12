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Внутренняя политика 12.01.2018 15:51

Суд в Азербайджане приговорил журналиста Мухтарлы к 6 годам тюремного заключения

Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы, сообщают местные СМИ.

Такой приговор журналисту суд вынес в пятницу.

В ходе заседания прокурор попросил суд приговорить журналиста к 8 годам тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая 2017 года в 22:40 на территории Балакянского района (северо-запад Азербайджана).

Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания в "зеленой полосе" азербайджано-грузинской границы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЖУРНАЛИСТ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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