Медведчук попал в новый санкционный список США, утверждает депутат от партии Порошенко

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник утверждает, что США внесут в новый санкционный список лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
"Из обоснованных источников, между прочим, стало известно, что Медведчука Соединенные Штаты вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины", - сказал И.Винник в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.
Украинский политик В.Медведчук сыграл большую роль в подготовке и проведении 27 декабря обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, когда были освобождены 74 украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
15 ноября во время посещения Новоиерусалимского монастыря В.Медведчук попросил президента РФ Владимира Путина поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.
В.Медведчук заявлял, что после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех" будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а представители ДНР и ЛНР - оставшихся 20 человек.
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