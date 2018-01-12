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СНГ 12.01.2018 18:02

Медведчук попал в новый санкционный список США, утверждает депутат от партии Порошенко

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник утверждает, что США внесут в новый санкционный список лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

"Из обоснованных источников, между прочим, стало известно, что Медведчука Соединенные Штаты вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины", - сказал И.Винник в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.

Украинский политик В.Медведчук сыграл большую роль в подготовке и проведении 27 декабря обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, когда были освобождены 74 украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

15 ноября во время посещения Новоиерусалимского монастыря В.Медведчук попросил президента РФ Владимира Путина поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

В.Медведчук заявлял, что после реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех" будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а представители ДНР и ЛНР - оставшихся 20 человек.

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Тэги: УКРАИНА, МЕДВЕДЧУК, США, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]