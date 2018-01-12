В Турции арестовали второго за два дня подозреваемого в причастности к убийству российского посла - СМИ

В Турции арестовали человека, предположительно, причастного к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

По решению суда этому человеку предъявили обвинения в соучастии организации умышленного убийства. По данным агентства, подозреваемый с инициалами Х.К. ранее работал в управлении информационно-коммуникационных технологий Турции.

Это второй арестованный по подозрению в причастности к убийству А.Карлова за последние два дня, отмечает газета "Дейли Сабах".

В минувший четверг был арестован другой подозреваемый, который ранее уже попадал под стражу в рамках расследования деятельности организации ФЕТО оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.

Ранее в конце декабря турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла. Всего по этому делу арестованы семь человек, трое из них - полицейские.