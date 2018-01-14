Премьер-министр Израиля начал визит в Индию

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передают в воскресенье западные СМИ.

В аэропорту их встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По данным изданий, у Б.Нетаньяху запланированы как переговоры с Н.Моди, так и встреча с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Ранее Б.Нетаньяху заявил, что целью его поездки является улучшение взаимоотношений двух стран в различных сферах

"Этот визит предоставит возможность усилить сотрудничество в сферах экономики, безопасности, технологий и туризма", - приводят издания выдержки из заявления израильского премьера.

Б.Нетаньяху стал вторым после Ариэля Шарона премьер-министром Израиля, который посетил Индию с официальным визитом.