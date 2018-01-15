Ситуация с правами человека в Белоруссии в 2017 г. значительно ухудшилась - правозащитники

В Белоруссии в минувшем году наблюдалось значительное ухудшение общей ситуации с правами человека, заявили белорусские правозащитники.
"В течение 2017 года в стране наблюдалось значительное ухудшение общей ситуации с правами человека по сравнению с предыдущим периодом так называемых "мягких практик", начавшимся в августе 2015 года и закончившимся с началом массовых выступлений граждан, во многом спровоцированных применением властями декрета № 3 (о предупреждении социального иждивенчества - ИФ) в феврале 2017 года", - говорится в итоговом аналитическом обзоре, опубликованном в понедельник незарегистрированным правозащитным центром "Весна".
По оценке "Весны", волна акций протеста граждан, прокатившаяся по многим городам страны против применения Декрета №3, "была воспринята властями как серьезная угроза дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, что привело к началу репрессий в отношении участников акций протеста, активистов и лидеров оппозиции, независимых журналистов и правозащитников".
"Всего в течение марта 2017 года тем или иным формам репрессий, по данным ПЦ "Весна", было подвергнуто более 900 человек (включая участников акции 25 марта в Минске). В течение 2017 года зафиксировано более 600 случаев привлечения граждан к административной ответственности в связи с реализацией свободы мирных собраний и выражения мнений, в более чем 250 случаях судьи назначали гражданам административный арест", - говорится в обзоре.
Правозащитники также утверждают, что в течение 2017 года "власти активно практиковали политически-мотивированное уголовное преследование". По их данным, "в течение минувшего года данный вид репрессий применялся в отношении 40 граждан, 35 из них были задержаны 21-24 марта 2017 года и содержались под стражей в СИЗО по делу о "подготовке массовых беспорядков". Позже 16 обвиняемым было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования).
В "Весне" также отметили, что до сих пор не прекращено уголовное дело в отношении активистов независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, возбужденное по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
В обзоре также констатируется, что в течение года были зафиксированы многочисленные случаи преследования журналистов независимых СМИ в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Правозащитники сослались на данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым в течение года были зафиксированы 69 случаев привлечения журналистов к административной ответственности в виде штрафов за сотрудничество с иностранными СМИ.
Правозащитники обратили внимание, что к концу 2017 года практически все содержавшиеся под стражей по ранее возбужденным уголовным делам были освобождены, а большинство уголовных дел прекращено. По их мнению, это свидетельствует о том, что "внешнеполитические и геополитические факторы продолжали оказывать существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране, в том числе и на ситуацию с правами человека".
"Несмотря на ухудшение общей ситуации в стране в период весенних событий, власти продолжали прилагать усилия, направленные на продолжение диалога и нормализацию отношений со странами Запада", - отмечается в обзоре.
В то же время, несмотря на продолжение диалога с ЕС и ПАСЕ по проблеме смертной казни и призывы к введению моратория, в течение года в Белоруссии продолжалось применение данного вида наказания, констатировали в ПЦ "Весна".
"Таким образом, системных изменений в сфере гражданских и политических прав на законодательном уровне в течение 2017 года не произошло, а широко анонсированные властями изменения в закон "О массовых мероприятиях" не изменили ограничительной сути данного закона и практики его применения. Также не были имплементированы рекомендации БДИПЧ ОБСЕ об изменении избирательного законодательства", - резюмировали правозащитники.
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