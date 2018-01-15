Власти ЮАР намерены направить ноту протеста в посольство США в связи с комментариями Трампа в адрес африканских стран

Власти ЮАР собираются выразить официальный протест в связи с ранее прозвучавшими уничижительными заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес африканских стран, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на заявление МИД ЮАР.

"Департамент предоставит возможность объяснить заявление, согласно которому африканские страны, а также Гаити и Сальвадор, являются "дырой", иммигранты из которых не желательны в США", - говорится в сообщении МИД ЮАР.

Правительство страны в понедельник направит ноту протеста в американское посольство в Претории, уточняет телеканал.

На прошлой неделе сообщалось, что в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, Д.Трамп выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке".

Сообщения об этих высказываниях Д.Трампа вызвали волну критики в его адрес, в том числе со стороны властей Гаити и ряда африканских стран. За резкие комментарии президента США также осудили представители крупных международных организаций, в частности, ООН.

Некоторые члены американского Конгресса вновь обвинили главу государства в расизме.