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Транспорт и связь 15.01.2018 21:24

Власти Турции анонсировали детали строительства нового судоходного канала

Турецкие власти раскрыли детали маршрута нового судоходного канала, который будет построен в обход пролива Босфор, передает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Маршрут, который пройдет через озеро Кючюкчекмедже, водохранилище Сазлидере и водоем Дурусу, был выбран как наиболее подходящий для Стамбульского канала", - приводит агентство слова министра транспорта Турции Ахмета Арслана.

По словам министра, судоходный канал протяженностью 45 км будет связывать Черное и Мраморное море. Таким образом, он сделает менее загруженным пролив Босфор, в особенности относительно движения нефтяных танкеров, отмечает агентство.

"В настоящее время наиболее грандиозным проектом является третий аэропорт в Стамбуле, на строительство которого уйдет около 10,5 млрд евро. Тем не менее, Стамбульский канал обгонит его по стоимости", - добавил А.Арслан.

Впервые идея строительства нового судоходного канала, который дополнил бы Босфор, была объявлена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2011 году. Ожидается, что строительство Стамбульского канала начнется позже в 2018 году, а завершится к 2023 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАНАЛ, МАРШРУТ, ДЕТАЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]