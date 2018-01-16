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Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:46

Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами граждан КНДР

Японская береговая охрана обнаружила восемь тел граждан Северной Кореи на побережье префектуры Исикава в центральной части Японии, сообщает во вторник телеканал Эн-Эйч-Кей.

Семь тел находились в деревянной лодке, которую прибило к берегу, еще одно тело лежало неподалеку от нее. На одежде погибших береговая охрана нашла значки с портретами бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Сообщается, что лодка приблизилась к берегу на прошлой неделе, однако полиция и береговая охрана не могла ее осмотреть из-за непогоды.

Предположительно, северокорейцы занимались незаконным рыбным промыслом в территориальных водах Японии.

По данным японской береговой охраны, количество северокорейских лодок, обнаруженных близ побережья Японии, выросло в прошлом году до 104 по сравнению с 66 лодками в 2016 году.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ЛОДКА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]