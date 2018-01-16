Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв 12°

СНГ 16.01.2018 16:31

Саакашвили прибыл в СБУ на очередной допрос

Экс-президент Грузии, лидер "Руха Новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в здание Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке в Киеве, куда его вызвали на допрос на 11.00 вторника.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", политик несколько минут назад зашел в здание столичного управления СБУ.

С прессой М.Саакашвили пока не общался.

10 января М.Саакашвили уже провел в СБУ четыре часа, непосредственно сам допрос длился более 2,5 часов. Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что допрос проводился по делу "Догнадзе - Курченко". В этом деле на 11 января было назначено заседание Апелляционного суда Киева по вопросу избрания меры пресечения для М.Саакашвили, позже оно было перенесено на 19 января.

Сам М.Саакашвили после допроса заявил журналистам, что "все вопросы касались исключительно политических акций", уточнив, что его допросили в статусе "какого-то там свидетеля" по ситуации, произошедшей 17 декабря 2017 года возле Октябрьского дворца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СБУ, ДОПРОС


Похожие новости


В Киеве завершился допрос Саакашвили Саакашвили не нравится понятие "МихоМайдан", хочет разделить ответственность за протестные акции с другими политсилами Саакашвили допрашивали в СБУ четыре часа Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным Суд отказал Саакашвили в открытии производства по его иску к Минюсту Украины и прокуратуре Киева Саакашвили вновь отказался идти на допрос в СБУ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]