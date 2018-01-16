Саакашвили прибыл в СБУ на очередной допрос

Экс-президент Грузии, лидер "Руха Новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в здание Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке в Киеве, куда его вызвали на допрос на 11.00 вторника.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", политик несколько минут назад зашел в здание столичного управления СБУ.

С прессой М.Саакашвили пока не общался.

10 января М.Саакашвили уже провел в СБУ четыре часа, непосредственно сам допрос длился более 2,5 часов. Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что допрос проводился по делу "Догнадзе - Курченко". В этом деле на 11 января было назначено заседание Апелляционного суда Киева по вопросу избрания меры пресечения для М.Саакашвили, позже оно было перенесено на 19 января.

Сам М.Саакашвили после допроса заявил журналистам, что "все вопросы касались исключительно политических акций", уточнив, что его допросили в статусе "какого-то там свидетеля" по ситуации, произошедшей 17 декабря 2017 года возле Октябрьского дворца.