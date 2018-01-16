Бывший почетный член МОК в 2016 году предупреждал главу организации о политизированности ВАДА - хакеры

Экс-глава Международного союза велосипедистов, бывший почетный член Международного олимпийского комитета Хайн Вербрюгген в 2016 году в письме главе МОК Томасу Баху предупреждал, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не совсем беспристрастно подходит к выполнению своих функций, утверждают хакеры из группировки Fancy Bears.

Они опубликовали письмо, датированное 13 октября 2016 года, в котором Х.Вербрюгген высказывает мнение, что "ВАДА не в состоянии стать жизнеспособной, всеми уважаемой и пользующейся всеобщим доверием структурой по борьбе против допинга".

"Это вызвано тем, что помимо непосредственно борьбы против допинга ВАДА также используют в политических целях", - отметил автор письма.

Кроме того, по его мнению, "в руководстве ВАДА решительно настроены против Европы и против МОК".

В письме также указывается на доминирующую роль представителей англосаксонского мира в ВАДА. Кроме того, несколько меньшее, но все же ощутимое влияние в организации имеют скандинавские страны, считает Х.Вербрюгген.

На момент написания письма девять из 11 комитетов ВАДА возглавляли представители США, Великобритании, Канады или других англосаксонских стран. Кроме того, 56 из 112 членов организации - граждане англосаксонских государств, говорится в документе.

Автор письма подчеркивает, что многие в МОК опасаются подвергнуться критике со стороны Всемирного антидопингового агентства.

В тексте отмечается необходимость не оставлять без внимания ошибки ВАДА. В частности, упоминаются призывы этой организации полностью отстранить РФ от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, "и это при том, что ВАДА в немалой степени само виновато в возникновении данной проблемы, поскольку не смогло быстро и нужным образом отреагировать на информацию (о проблеме допинга в РФ - ИФ), которая поступала в агентство с 2010 года".

Хакеры не уточняют, когда и при каких обстоятельствах они получили доступ к этому письму. Х.Вербрюгген скончался в июне 2017 года.

На прошлой неделе хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали переписку чиновников МОК. Хакеры заявили, что перед главой независимой комиссии ВАДА Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения РФ от участия на Олимпийских играх.