Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен обсуждать ситуацию в Сирии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник турецкая газета "Дейли Сабах".
В то же время, пишет издание, "контакты (Р.Т.Эрдогана - ИФ) с президентом России Владимиром Путиным продолжаются".
Как сообщалось, телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся 11 января. Тогда В.Путин заявил, что обсудил по телефону с Р.Т.Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности налет беспилотников на базу "Хмеймим" со стороны Идлиба, контролируемого турками.
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