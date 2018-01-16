Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен обсуждать ситуацию в Сирии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник турецкая газета "Дейли Сабах".

В то же время, пишет издание, "контакты (Р.Т.Эрдогана - ИФ) с президентом России Владимиром Путиным продолжаются".

Как сообщалось, телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся 11 января. Тогда В.Путин заявил, что обсудил по телефону с Р.Т.Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности налет беспилотников на базу "Хмеймим" со стороны Идлиба, контролируемого турками.