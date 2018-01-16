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Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:20

Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен обсуждать ситуацию в Сирии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник турецкая газета "Дейли Сабах".

В то же время, пишет издание, "контакты (Р.Т.Эрдогана - ИФ) с президентом России Владимиром Путиным продолжаются".

Как сообщалось, телефонный разговор между президентами России и Турции состоялся 11 января. Тогда В.Путин заявил, что обсудил по телефону с Р.Т.Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности налет беспилотников на базу "Хмеймим" со стороны Идлиба, контролируемого турками.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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