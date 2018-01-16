США обеспокоены ограничениями религиозной свободы в Таджикистане - дипломат

Некоторые шаги властей Таджикистана по регулированию религиозной сферы вызывают беспокойство, считает временный поверенный в делах посольства США в Душанбе Кевин Коверт.

"Хотя Таджикистан добился больших успехов в вопросе предоставления большей свободы вероисповедания, однако последние тенденции вызывают беспокойство у тех, кто работает в сфере обеспечения религиозной свободы для всех", - говорится в комментарии К.Коверта, размещенного во вторник на сайте дипмиссии.

"Некоторые из подобных тенденций свидетельствуют об усилиях правительства по недопущению в Таджикистане деятельности мирных религиозных групп на законных основаниях, тем самым не позволяя мирным гражданам носить одежду, отражающую личные религиозные обязательства, а также запрещая лицам, не достигшим 18-летнего возраста, принимать участие в общественных религиозных богослужениях", - отметил дипломат.

"Мы также обеспокоены действиями религиозных экстремистов, которые принуждают других соответствовать своим представлениям о религиозной вере", - подчеркнул он.

По словам К.Коверта, США считают, что защита свободы религии ведет к созданию более стабильного общества.

"По этой причине мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами в Таджикистане и во всем мире, в целях укрепления защиты мирного вероисповедания и поклонения для всех людей доброй воли. Мы надеемся, что наши усилия и усилия тех, кто также привержен этому делу, будут способствовать расширению свободы для людей на территории Таджикистана и во всем мире", - отметил дипломат.

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