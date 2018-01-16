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Дальнее зарубежье 16.01.2018 15:38

В японском городе объявили тревогу после продажи рыбы фугу с ядовитыми внутренностями

В японском городе Гамагори в префектуре Аити начали транслировать по громкоговорителям предупреждение об опасности употребления рыбы фугу после продажи рыбы с ядовитыми внутренностями, сообщает во вторник газета "Асахи Симбун".

Накануне один из супермаркетов в городе Гамагори продал пять упаковок рыбы фугу, в которых, как оказалось, не была удалена печень, содержащая смертельный яд. В тот же день один из покупателей заметил ядовитые внутренности и сообщил об этом.

Три упаковки с потенциально опасной для здоровья рыбой удалось обнаружить. В целях предосторожности по громкоговорителям, установленным на улицах города, начали транслировать предупреждение.

Информации о пострадавших не поступало.

Рыба фугу является одним из самых дорогих зимних деликатесов в Японии, однако некоторые части тела и внутренности рыбы содержат смертельно опасный яд тетродотоксин, противоядия от которого не существует.

Несмотря на потенциальную опасность, рыба пользуется большой популярностью в Японии. Для приготовления фугу поварам необходимо пройти специальное обучение и получить сертификат, тем не менее, ежегодно несколько десятков человек, употребивших неправильно приготовленное блюдо, попадают в больницы или погибают.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ФУГУ, ГОРОД, ТРЕВОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]