В японском городе объявили тревогу после продажи рыбы фугу с ядовитыми внутренностями

В японском городе Гамагори в префектуре Аити начали транслировать по громкоговорителям предупреждение об опасности употребления рыбы фугу после продажи рыбы с ядовитыми внутренностями, сообщает во вторник газета "Асахи Симбун".
Накануне один из супермаркетов в городе Гамагори продал пять упаковок рыбы фугу, в которых, как оказалось, не была удалена печень, содержащая смертельный яд. В тот же день один из покупателей заметил ядовитые внутренности и сообщил об этом.
Три упаковки с потенциально опасной для здоровья рыбой удалось обнаружить. В целях предосторожности по громкоговорителям, установленным на улицах города, начали транслировать предупреждение.
Информации о пострадавших не поступало.
Рыба фугу является одним из самых дорогих зимних деликатесов в Японии, однако некоторые части тела и внутренности рыбы содержат смертельно опасный яд тетродотоксин, противоядия от которого не существует.
Несмотря на потенциальную опасность, рыба пользуется большой популярностью в Японии. Для приготовления фугу поварам необходимо пройти специальное обучение и получить сертификат, тем не менее, ежегодно несколько десятков человек, употребивших неправильно приготовленное блюдо, попадают в больницы или погибают.
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