BP ожидает списания в размере $1,7 млрд в IV квартале в связи с аварией в Мексиканском заливе

Британская нефтекомпания BP Plc планирует совершить списание в размере $1,7 млрд в связи с аварией 2010 года на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе и учесть эту сумму в отчетности за четвертый квартал 2017 года.

Как говорится в пресс-релизе BP, программа урегулирования исков пострадавших от аварии подходит к завершению.

При этом компания повысила прогноз выплат в связи с аварией в 2018 году до $3 млрд с $2 млрд.

Авария на буровой платформе Deepwater Horizon на скважине Macondo, располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, произошла 20 апреля 2010 года. Она привела к гибели 11 человек и одному из самых масштабных в истории отрасли разливов нефти. В результате возникшего пожара платформа затонула, а из скважины в течение 85 дней в океан вытекала нефть.

Акции BP дешевеют в ходе торгов во вторник на 1,6%.