Президент Турции в начале февраля в Ватикане встретится с папой римским Франциском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с папой римским Франциском в Ватикане 5 февраля, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По данным издания "Хюрриет", центральной темой переговоров станет статус Иерусалима. Администрация турецкого президента пока не давала официального подтверждения визита Р.Эрдогана в Ватикан. Ранее, однако, турецкий президент сообщал о планах посетить этот город.