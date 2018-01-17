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Транспорт и связь 17.01.2018 07:44

Казахстанские Air Astana и SCAT закупят у Boeing девять самолетов на $1,3 млрд

Казахстан закупит у США девять самолетов Boeing, сообщила пресс-служба казахстанского президента в среду.

Договоренность об этом достигнута в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вашингтон.

"В ходе визита оба лидера (Н.Назарбаев и президент США Дональд Трамп - ИФ) приветствовали отдельные сделки между Boeing и казахстанскими авиалиниями на общую сумму $1,3 млрд, поддерживающие открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда станут первыми моделями 737 MAX, находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии.

Кроме того, национальная авиакомпания Казахстана "Эйр Астана" подтвердила свою приверженность приобрести три самолета "787 Дримлайнер" с запланированной поставкой в 2021 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]