Казахстанские Air Astana и SCAT закупят у Boeing девять самолетов на $1,3 млрд

Казахстан закупит у США девять самолетов Boeing, сообщила пресс-служба казахстанского президента в среду.
Договоренность об этом достигнута в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вашингтон.
"В ходе визита оба лидера (Н.Назарбаев и президент США Дональд Трамп - ИФ) приветствовали отдельные сделки между Boeing и казахстанскими авиалиниями на общую сумму $1,3 млрд, поддерживающие открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда станут первыми моделями 737 MAX, находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии.
Кроме того, национальная авиакомпания Казахстана "Эйр Астана" подтвердила свою приверженность приобрести три самолета "787 Дримлайнер" с запланированной поставкой в 2021 году.
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