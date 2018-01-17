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Трамп и Назарбаев договорились укреплять сотрудничество в вопросах политики, безопасности, торговли и борьбы с терроризмом - Белый дом

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Белом доме договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей, сообщает Белый дом.

"Президент Д.Трамп принял сегодня в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы обсудить усиление стратегического партнерства между США и Казахстаном", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Отмечается, что Н.Назарбаев поблагодарил американского президента за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем.

"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.

В Белом доме сообщили, что Д.Трамп и Н.Назарбаев "взяли на себя обязательство решать общие проблемы в Центральной Азии через региональные форматы, такие как диалог "С5+1" (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан + США), и приветствовали будущее участие Афганистана в проектах "С5+1".

Кроме того, президенты США и Казахстана "договорились добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане и инициатив, способствующих более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе".

"Оба лидера взяли на себя обязательство углубить свое сотрудничество против насильственного экстремизма и международного терроризма, соблюдая при этом верховенство закона и права человека", - отмечается также в сообщении.

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Тэги: США, КАЗАХСТАН, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]