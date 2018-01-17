Участники встречи в Ванкувере считают, что давление на КНДР начинает давать плоды - глава МИД Канады

Участие северокорейской сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане является "дающим надежду сигналом" в контексте ситуации на Корейском полуострове, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
"Мы все (участники встречи в Ванкувере - ИФ) убеждены, что мирное давление начинает давать плоды. Каждый из нас действительно приветствовал переговоры между двумя Кореями, и мы рассматриваем участие Северной Кореи в Олимпиаде как дающий надежду сигнал", - сказала она журналистам в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном по итогам встречи в Ванкувере по КНДР.
Х.Фриланд добавила, что участники встречи "рассчитывают на мирные и успешные Олимпийские и Паралимпийские игры".
"Действительно важным итогом этой встречи, по моему мнению, стало то, что... мы продемонстрировали нашу убежденность в том, что дипломатическое решение не только возможно, но и необходимо", - отметила также глава МИД Канады.
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