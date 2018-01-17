Глава Военного комитета НАТО отметил вклад Грузии в операции и миссии альянса

Начальники генштабов стран-участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе назвали значительным вклад Грузии в операции и миссии Североатлантического альянса, отметив поддержку работы НАТО в Афганистане, сообщил в среду в ходе пресс-конференции председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.

"В ходе нашей сессии с Грузией начальники генштабов признали ее значительный и надежный вклад в операции и миссии НАТО, особенно - в операцию "Решительная поддержка" в Афганистане", - сказал П.Павел журналистам по итогам сессии Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.