Одним из кандидатов в президенты Армении от правящей партии может стать экс-премьер Саркисян

Правящая в Армении Республиканская партия может обсудить кандидатуру бывшего главы правительства Армена Саркисяна в числе других кандидатов на пост президента страны, заявил в среду руководитель парламентской фракции партии Ваграм Багдасарян.

"Возможно, что будет обсуждена и эта кандидатура. Мы в скором времени приступим к обсуждениям. Из нескольких вероятных кандидатов мы выберем одного, и заявим об этом", - сказал В.Багдасарян журналистам в парламенте.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершатся 9 апреля. В соответствии с новой конституцией, нового президента Армении выберет парламент.

Ранее В.Багдасарян не исключил, что выборы президента Армении могут состояться 2 марта.

А.Саркисян занимал должность премьер-министра Армении в 1996-1997 гг. Был послом в Бельгии, ЕС, Нидерландах, Ватикане. В настоящее время является послом Армении в Великобритании.