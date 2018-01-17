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Регион 17.01.2018 17:43

Одним из кандидатов в президенты Армении от правящей партии может стать экс-премьер Саркисян

Правящая в Армении Республиканская партия может обсудить кандидатуру бывшего главы правительства Армена Саркисяна в числе других кандидатов на пост президента страны, заявил в среду руководитель парламентской фракции партии Ваграм Багдасарян.

"Возможно, что будет обсуждена и эта кандидатура. Мы в скором времени приступим к обсуждениям. Из нескольких вероятных кандидатов мы выберем одного, и заявим об этом", - сказал В.Багдасарян журналистам в парламенте.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершатся 9 апреля. В соответствии с новой конституцией, нового президента Армении выберет парламент.

Ранее В.Багдасарян не исключил, что выборы президента Армении могут состояться 2 марта.

А.Саркисян занимал должность премьер-министра Армении в 1996-1997 гг. Был послом в Бельгии, ЕС, Нидерландах, Ватикане. В настоящее время является послом Армении в Великобритании.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]