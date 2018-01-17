В Азербайджане в 2018г ожидается открытие до 40 предприятий профинансированных по линии НФПП

В 2018 году в Азербайджане ожидается открытие около 40 предприятий в сферах производства, переработке и инфраструктуры, строящихся за счет кредитов Национального фонда поддержки предпринимателям (НФПП), сообщает министерство экономики.

«В 2017 году число таких предприятий составило 61, в 2018 году составит около 40», - подчеркивается в сообщении.

В 2017 году по линии НФПП было выдано льготных кредитов на сумму 146 млн. манатов. Данные кредиты направлены на реализацию 1950 проектов, стоимость которых оценивается 635,6 млн. манатов.

Из общего числа выданных в 2017 году льготных кредитов 65% пришлось на регионы Азербайджана, 35% - на пригороды Баку.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется не менее 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков