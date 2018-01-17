Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

Бизнес и законодательство 17.01.2018 18:30

В Азербайджане в 2018г ожидается открытие до 40 предприятий профинансированных по линии НФПП

В 2018 году в Азербайджане ожидается открытие около 40 предприятий в сферах производства, переработке и инфраструктуры, строящихся за счет кредитов Национального фонда поддержки предпринимателям (НФПП), сообщает министерство экономики.

«В 2017 году число таких предприятий составило 61, в 2018 году составит около 40», - подчеркивается в сообщении.

В 2017 году по линии НФПП было выдано льготных кредитов на сумму 146 млн. манатов. Данные кредиты направлены на реализацию 1950 проектов, стоимость которых оценивается 635,6 млн. манатов.

Из общего числа выданных в 2017 году льготных кредитов 65% пришлось на регионы Азербайджана, 35% - на пригороды Баку.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется не менее 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Кредиты по линии НФПП до сих пор получили около 34,6 тыс. предпринимателей в Азербайджане Предприниматели в Азербайджане в 2018г получат кредиты по линии НФПП минимум на 170 млн манатов - Алиев НФПП готов кредитовать проекты по созданию предприятий по производству картона и пластика в Баку Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на 146 млн манатов Кредиты по линии НФПП до сих пор получили свыше 34,5 тыс. предпринимателей в Азербайджане НФПП выдал предпринимателям на западе Азербайджана кредиты на 2,6 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]