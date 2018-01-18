Граждане Румынии принесли извинения премьеру Японии за нарушение дипломатического протокола

Сотни граждан Румынии принесли извинения в "Фейсбуке" премьер-министру Японии Синдзо Абэ, чей визит в Румынию не соответствовал дипломатическому протоколу из-за внезапной отставки экс-премьера Михая Тудосе, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".
"Пожалуйста, примите мои искренние извинения, как гражданина Румынии, за неприемлемое и неуважительное поведение правительства нашей страны", - гласит одно из сотен подобных сообщений на странице японского посольства в "Фейсбуке".
В ходе визита в Румынию С.Абэ пришлось отправиться в местный музей, чтобы скоротать несколько часов перед переговорами с президентом страны Клаусом Йоханнисом из-за отмены обеда и переговоров с экс-премьером страны Михаем Тудосе, неожиданно объявившем об отставке.
"Я могу только надеяться на то, что такое недостойное дипломатическое поведение больше в Румынии не повторится", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе С.Абэ отправился в тур по странам Балтии и Восточной Европы. В ходе шестидневной поездки планировалось, что С.Абэ посетит Эстонию, Латвию, Литву, Болгарию, Сербию и Румынию, где встретится с руководством этих стран.
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