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Дальнее зарубежье 18.01.2018 18:10

Граждане Румынии принесли извинения премьеру Японии за нарушение дипломатического протокола

Сотни граждан Румынии принесли извинения в "Фейсбуке" премьер-министру Японии Синдзо Абэ, чей визит в Румынию не соответствовал дипломатическому протоколу из-за внезапной отставки экс-премьера Михая Тудосе, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".

"Пожалуйста, примите мои искренние извинения, как гражданина Румынии, за неприемлемое и неуважительное поведение правительства нашей страны", - гласит одно из сотен подобных сообщений на странице японского посольства в "Фейсбуке".

В ходе визита в Румынию С.Абэ пришлось отправиться в местный музей, чтобы скоротать несколько часов перед переговорами с президентом страны Клаусом Йоханнисом из-за отмены обеда и переговоров с экс-премьером страны Михаем Тудосе, неожиданно объявившем об отставке.

"Я могу только надеяться на то, что такое недостойное дипломатическое поведение больше в Румынии не повторится", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе С.Абэ отправился в тур по странам Балтии и Восточной Европы. В ходе шестидневной поездки планировалось, что С.Абэ посетит Эстонию, Латвию, Литву, Болгарию, Сербию и Румынию, где встретится с руководством этих стран.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ЯПОНИЯ, ВИЗИТ, ИЗВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]