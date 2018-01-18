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Дальнее зарубежье 18.01.2018 17:14

Президент Зимбабве намерен провести президентские выборы в мае или июне

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о намерении провести президентские выборы в мае или июне, чтобы исключить недоверие к его персоне на посту главы государства, сообщает в четверг зимбабвийская газета "Геральд".

"Зимбабве собирается провести президентские выборы через четыре-пять месяцев", заявил Э.Мнангагва во время визита в соседний Мозамбик. Он отметил, что новые выборы должны быть прозрачными, свободными и справедливыми.

По словам Э.Мнангагва, давление, оказываемое на него, растет как в Зимбабве, так и за рубежом, поэтому необходимо провести заслуживающие доверия выборы, чтобы доказать, что он занимает этот пост на законных основаниях.

Роберт Мугабе покинул пост президента Зимбабве в конце ноября прошлого года после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ. Пост президента занял бывший вице-президент страны Э.Мнангагва.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]