Президент Зимбабве намерен провести президентские выборы в мае или июне

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о намерении провести президентские выборы в мае или июне, чтобы исключить недоверие к его персоне на посту главы государства, сообщает в четверг зимбабвийская газета "Геральд".

"Зимбабве собирается провести президентские выборы через четыре-пять месяцев", заявил Э.Мнангагва во время визита в соседний Мозамбик. Он отметил, что новые выборы должны быть прозрачными, свободными и справедливыми.

По словам Э.Мнангагва, давление, оказываемое на него, растет как в Зимбабве, так и за рубежом, поэтому необходимо провести заслуживающие доверия выборы, чтобы доказать, что он занимает этот пост на законных основаниях.

Роберт Мугабе покинул пост президента Зимбабве в конце ноября прошлого года после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ. Пост президента занял бывший вице-президент страны Э.Мнангагва.