Молдавию засыпало снегом, заблокированы ряд дорог, сотни сел лишились света

В Молдавии из-за обильного снегопада и сильного ветра заблокированы ряд дорог, а около 200 населенных пунктов остались без электричества.

Об этом шла речь в четверг на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Власти сообщают, что национальные и местные дороги расчищены, однако водители пишут в социальных сетях, что множество дорог заблокированы из-за заторов. В частности, заблокирована республиканская трасса М21 Кишинев-Бельцы, а также частично заблокирована трасса от Кишинева к таможенному пункту Леушены на границе с Румынией.

"Ответственные структуры должны максимально мобилизоваться для оперативного устранения проблем и последствий, вызванных непогодой. Мы уже убедились, если реагировать своевременно, то ущерб от непогоды можно минимизировать. На этот раз государственные службы отреагировали быстрее, но мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил на заседании правительственной комиссии премьер Молдавии Павел Филип.

Директор Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Михил Харабаджиу сообщил, что спасатели оказали ночью помощь множеству владельцев транспортных средств, попавших в снежные заносы. На дорогах использовано более трех тысяч тонн реагентов и антигололедного материала. На трассах расчисткой снега занимаются около 350 единиц техники и более 300 дорожных рабочих.

По данным Таможенной службы, из-за перебоев с подачей электроэнергии в соседней Украине закрыты два пункта пропуска на границе. Не работает паромная переправа через Днестр, соединяющая села Маловата Ноуэ и Маловата Веке из-за обледенения и сильного ветра.

В аэропорту Кишинева из-за непогоды и плохой видимости отложено около десяти рейсов, еще примерно столько же задерживаются. С большими опозданиями прибудут самолеты из Бухареста, Венеции, Берлина, Брюсселя, а также два рейса из Москвы. По прогнозам синоптиков, оранжевый уровень метеоопасности сохранится в четверг в центральной и южной зоне, а на севере Молдовы действует желтый уровень метеоопасности.