Внешнеполитическая служба ЕС получит дополнительное финансирование

Работа по стратегической коммуникации ЕС получает дополнительное финансирование в 2018 году и будет усилена, сообщила официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Коцьянчич.
"Эти средства будут использованы подразделением стратегической коммуникации Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) для всех разделов географической или тематической стратегической коммуникации в рамках наших приоритетов при акценте на восток, юг и Западные Балканы", - сказала М.Коцьянчич в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она напомнила, что для этой работы были созданы три соответствующие целевые группы, и та, которая работает по востоку (East StratCom), на этом этапе значительно полновеснее других.
Теперь это направление деятельности ЕВС будет усилено дополнительными средствами. "С этим дополнительным финансированием работа в 2018 году будет усилена. Она уже началась и идет", - отметила М.Коцьянчич, добавив, что не будет вдаваться в детали.
При этом она сочла нужным уточнить, что информационная работа - это только одна из приоритетных задач, которыми занято подразделение стратегической коммуникации.
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