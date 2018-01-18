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Регион 18.01.2018 20:49

Данкверт допускает расширение списка поставщиков томатов из Турции

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт допускает расширение списка поставщиков томатов из Турции. Вместе с тем он не исключает, что предприятия, получившие разрешение на экспорт в РФ, ввозят продукцию других производителей.

"Я смотрел списки предприятий, которые недавно были проверены нашими специалистами. Думаю, что через некоторое время откроем ряд из них", - сообщил С.Данкверт журналистам в четверг в Берлине.

В то же время он заявил, что у него есть подозрение, что те предприятия, которые уже получили право на экспорт в РФ, приобретают томаты у других производителей. "Я пока не могу доказать это, но подозрение есть, я это подозрение отправил нашим турецким коллегам", - сказал он.

"Наше требование к турецким поставщикам одно: ты производитель, ты упаковываешь свою продукцию и сам ее отправляешь, - подчеркнул он. - А когда начинают скупать у десятков производителей - концов не найдешь.

В принципе же, отметил он, Россельхознадзор заинтересован в том, чтобы расширить список турецких предприятий, которые выполняют российские требования.

РФ с 1 ноября 2017 года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия поступила в середине ноября. Пока поставки разрешены трем предприятиям. В декабре Россельхознадзор провел инспекцию еще ряда производителей, заинтересованных в торговле с Россией. Полученная информация находится на рассмотрении, сообщала служба в конце года.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся.

До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка этой продукции.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]