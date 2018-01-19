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СНГ 19.01.2018 17:02

В Белоруссии задержали двух прибывших из России грузинских "воров в законе"

Сотрудники МВД Белоруссии в Национальном аэропорту "Минск" задержали двух граждан Грузии, имеющих в криминальной среде статус воров в законе.

"17 января задержан Гела Кардава, а 18 января - Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус "воров в законе", - сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Как отметили в министерстве, для проверки 43-летний Г.Кардава предъявил пограничникам российский паспорт на имя другого человека. "Во время опроса мужчина подтвердил свой криминальный статус и пояснил, что прибыл в Беларусь из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке", - добавили там.

По информации правоохранителей, Г.Кардава получил статус вора в законе в возрасте 22 лет. Он занимался разбоями и грабежами. Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе.

"Сулико Шарикадзе 1973 года рождения был задержан за то, что находился на территории Беларуси без регистрации и миграционной карты, чем нарушил миграционное законодательство нашей страны. В республику на автомобиле он приехал из России, где до 7 декабря прошлого года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков", - продолжили в МВД.

В министерстве отметили, что на время разбирательства оба мужчины задержаны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]