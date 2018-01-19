Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 22 Янв 23 Янв 10°

Регион 19.01.2018 17:55

Турецкий министр обороны заявляет о готовности РФ вывести своих военных из района Африна

Российская сторона в ходе контактов с Анкарой сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района города Африн, сообщает газета "Дейли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли.

"Н.Джаникли заявил, что Россия сообщила Турции о готовности вывести свои военные силы из региона, а переговоры между двумя странами по предстоящей операции (об операции ВС Турции в районе Африна - ИФ) продолжаются", - пишет издание.

Би-Би-Си, в свою очередь, отмечает, что в Африне находятся сотни российских военных советников.

Во вторник турецкие СМИ сообщали, что Анкара планирует провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что "ВС Турции в ближайшее время начнут операцию по поэтапному освобождению от террористов (от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами - ИФ) районов Сирии".

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию не выступать против операции, которую Турция может провести в сирийском Африне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Турция одобрила строительство 2-й нитки "Турецкого потока", уже построено 760 км по двум ниткам Анкара продолжит диалог с Москвой по операции в Африне - министр обороны Турции Начальник генштаба Турции отправился в Россию на переговоры с начальником генштаба РФ - СМИ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ В Турции арестовали второго за два дня подозреваемого в причастности к убийству российского посла - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]