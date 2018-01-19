Турецкий министр обороны заявляет о готовности РФ вывести своих военных из района Африна

Российская сторона в ходе контактов с Анкарой сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района города Африн, сообщает газета "Дейли Сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли.

"Н.Джаникли заявил, что Россия сообщила Турции о готовности вывести свои военные силы из региона, а переговоры между двумя странами по предстоящей операции (об операции ВС Турции в районе Африна - ИФ) продолжаются", - пишет издание.

Би-Би-Си, в свою очередь, отмечает, что в Африне находятся сотни российских военных советников.

Во вторник турецкие СМИ сообщали, что Анкара планирует провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что "ВС Турции в ближайшее время начнут операцию по поэтапному освобождению от террористов (от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами - ИФ) районов Сирии".

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию не выступать против операции, которую Турция может провести в сирийском Африне.