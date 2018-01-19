В Индии сотни человек эвакуировали после ДТП с утечкой аммиака

Сотни жителей населенного пункта Чикалим в индийском штате Гоа эвакуировали после того, как перевозивший аммиак грузовик опрокинулся на автомагистраль, сообщает в пятницу "Индиан экспресс".

"Сотрудники полиции и работники пожарной и аварийной служб организовали эвакуацию людей", - заявил представитель правительства.

Двух женщин, которые пожаловались на проблемы с дыханием, госпитализировали.

Движение по шоссе, на котором произошла авария, было приостановлено.