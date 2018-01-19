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Дальнее зарубежье 19.01.2018 18:34

Пятерых боевиков "Аль-Каиды" уничтожили в Афганистане

На востоке Афганистана в ходе спецоперации были ликвидированы пятеро членов террористической организации "Аль-Каида" в том числе трое чеченцев и один пакистанец, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора провинции Нагархар.

"В ходе проведенной минувшей ночью в местечке Ту-Ту уезда Ширзад провинции Нангархар операции специальное подразделение управления национальной безопасности ликвидировало пятерых ключевых членов террористической сети "Аль-Каида", в том числе трех чеченцев, одного пакистанца и одного афганца", - говорится в сообщении.

"Афганец, который был убит в ходе этой операции, является Мулло Сунди, известный как Сарах, он был ответственен за пропаганду в провинции Нангархар", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, силы безопасности арестовали одного вооруженного боевика и двух подозреваемых.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]