На востоке Афганистана в ходе спецоперации были ликвидированы пятеро членов террористической организации "Аль-Каида" в том числе трое чеченцев и один пакистанец, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора провинции Нагархар.

"В ходе проведенной минувшей ночью в местечке Ту-Ту уезда Ширзад провинции Нангархар операции специальное подразделение управления национальной безопасности ликвидировало пятерых ключевых членов террористической сети "Аль-Каида", в том числе трех чеченцев, одного пакистанца и одного афганца", - говорится в сообщении.

"Афганец, который был убит в ходе этой операции, является Мулло Сунди, известный как Сарах, он был ответственен за пропаганду в провинции Нангархар", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, силы безопасности арестовали одного вооруженного боевика и двух подозреваемых.