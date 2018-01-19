На востоке Афганистана в ходе спецоперации были ликвидированы пятеро членов террористической организации "Аль-Каида" в том числе трое чеченцев и один пакистанец, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора провинции Нагархар.
"В ходе проведенной минувшей ночью в местечке Ту-Ту уезда Ширзад провинции Нангархар операции специальное подразделение управления национальной безопасности ликвидировало пятерых ключевых членов террористической сети "Аль-Каида", в том числе трех чеченцев, одного пакистанца и одного афганца", - говорится в сообщении.
"Афганец, который был убит в ходе этой операции, является Мулло Сунди, известный как Сарах, он был ответственен за пропаганду в провинции Нангархар", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, силы безопасности арестовали одного вооруженного боевика и двух подозреваемых.
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