Судебные власти Франции ненадолго отпустили Керимова в Россию - СМИ

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием сенатору Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию, передает в пятницу "Блумберг" со ссылкой на АФП.
По словам прокурора, С.Керимову разрешено проведать на родине больного родственника.
Согласно постановлению властей, сенатор отправится в путь в пятницу, а уже в воскресенье должен вернуться во Францию.
С.Керимов был задержан во Франции 20 ноября по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.
Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать С.Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.
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