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СНГ 19.01.2018 17:04

Судебные власти Франции ненадолго отпустили Керимова в Россию - СМИ

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием сенатору Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию, передает в пятницу "Блумберг" со ссылкой на АФП.

По словам прокурора, С.Керимову разрешено проведать на родине больного родственника.

Согласно постановлению властей, сенатор отправится в путь в пятницу, а уже в воскресенье должен вернуться во Францию.

С.Керимов был задержан во Франции 20 ноября по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать С.Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]