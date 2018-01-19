Оппозиционная в Армении парламентская фракция "Елк" проводит шествие в центре Еревана против подорожания товаров первой необходимости.

В акции участвуют порядка 500 человек.

Участники шествия толкают перед собой старый автомобиль ВАЗ-2101 (известный в народе как "Копейка"). Он, по словам организаторов, "символизирует состояние армянской экономики".

Как заявил на акции протеста руководитель фракции Никол Пашинян, с конца 2017 года в Армении на 41% подорожало сливочное масло, на 38% - свинина, помидоры - на 31%, картофель - на 28%, рыба - на 23%. Кроме того, с начала 2018 года сжиженный газ, которыми заправляются автомобили, бензин и дизтопливо подорожали на 18%.

Власти объясняют подорожание введением нового акцизного законодательства, а также изменением цен на международных рынках.

Между тем, работники, получающие зарплату больше 150 тыс. драмов ($310), будут выплачивать подоходный налог в размере 28% вместо прежних 26%.