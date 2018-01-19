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19.01.2018 21:37

Распространенный в СБ ООН доклад США о применении химоружия в Сирии искажает позицию России и построен на подтасовке фактов - МИД РФ

Американский документ с оценками российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии не имеет ничего общего с действительностью, искажает подходы РФ.

Как сообщается на сайте МИД РФ, 9 января американской делегацией в Совете Безопасности ООН был распространен неофициальный документ "Assessment of the Russian Federations Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria" с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии.

"После его изучения вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что в опубликованном документе "искажено реальное положение дел с расследованием по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН непрекращающихся случаев применения экстремистами в Сирии токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ".

"Поэтому не можем расценить составленный США материал иначе как попытку введения его читателей в заблуждение", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]