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Регион 20.01.2018 14:56

Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В ответ на провокационные обстрелы террористов PYD/PKK из приграничного района Африн ВС Турции в период с 19 по 20 января нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии", - говорится в сообщении агентства.

По данным "Анадолу", в ходе удара были уничтожены склады и убежища курдских бойцов. Согласно информации агентства, Генштаб ВС Турции заявил, что "действия турецкой армии основаны на праве Турции на самооборону".

Накануне курдское агентство "Фират" (ANF) со ссылкой на источник YPG (курдские "Отряды народной самообороны") также сообщало об обстреле турецкими военными курдских позиций в Африне.

Во вторник турецкие СМИ сообщали, что Анкара планирует провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]