Иракские курды готовы оказать помощь Африну - ПСК

Иракский Курдистан готов направить вооруженные отряды для оказания помощи в борьбе против Турции сирийским курдам в Африне, заявил высокопоставленный представитель Патриотического союза Курдистана (правящая партия Иракского Курдистана) Мала Бахтияр.

"Страны региона, в частности, Турция, знают нашу позицию", - сказал М.Бахтияр журналистам после посещения штаб-квартиры Роджава - самопровозглашенного федерального образования сирийских курдов.

"Если сможем, мы поможем Африну сейчас. Если они позволят, мы направим туда свои силы", - добавил высокопоставленный представитель Иракского Курдистана.

Вместе с тем, по словам М.Бахтияра, "прежде чем направлять туда свои отряды с их (сирийских курдов - ИФ) согласия, мы направим делегацию в Анкару для переговоров, мы предпочитаем диалог войне".

Он также заявил, что при решении сирийского вопроса должны быть учтены интересы курдского населения, подчеркнув, что это должно произойти "политическим, а не военным путем".

Одновременно М.Бахтияр подверг критике вооруженные формирования "Сирийской свободной армии" (ССА), которая на стороне Турции участвует в операции "Оливковая ветвь", проводимой против курдского ополчения в Африне.

"Сирийская оппозиция должна понять, что ее права нарушены Дамаском, а не Африном", - сказал представитель Иракского Курдистана.

Операция Турции против сирийского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную стадию с применением танков и другой бронетехники.