Жээнбеков подписал закон о ратификации киргизско-узбекского соглашения о мерах доверия на границе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения с Узбекистаном по мерам доверия в районе границы, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского президента.

"Целью соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Киргизией и Узбекистаном по укреплению безопасности и доверия, сохранения спокойствия и стабильности в районе киргизско-узбекской государственной границы", - отметили в пресс-службе.

Документ позволит Киргизии и Узбекистану сотрудничать по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграции, противодействовать новым вызовам и угрозам, заявили в ведомстве.

Соглашение между Киргизией и Узбекистаном по мерам доверия в районе границы было подписано 6 октября 2017 года в Ташкенте, парламент Киргизии ратифицировал документ 21 декабря.

Киргизия и Узбекистан в 2017 году подписали договор о госгранице, предусматривающий делимитацию и последующую демаркацию 85% границы или 1170,5 км из 1378 км киргизско-узбекской госграницы.

В Киргизии рассчитывают, что договор о госгранице и соглашение по мерам доверия в районе границы позволят окончательно решить все возникавшие до этого споры и конфликтные ситуации на киргизско-узбекской границе, обеспечат ее стабильность и безопасность.