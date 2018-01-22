Жээнбеков подписал закон о ратификации киргизско-узбекского соглашения о мерах доверия на границе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения с Узбекистаном по мерам доверия в районе границы, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского президента.
"Целью соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Киргизией и Узбекистаном по укреплению безопасности и доверия, сохранения спокойствия и стабильности в районе киргизско-узбекской государственной границы", - отметили в пресс-службе.
Документ позволит Киргизии и Узбекистану сотрудничать по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграции, противодействовать новым вызовам и угрозам, заявили в ведомстве.
Соглашение между Киргизией и Узбекистаном по мерам доверия в районе границы было подписано 6 октября 2017 года в Ташкенте, парламент Киргизии ратифицировал документ 21 декабря.
Киргизия и Узбекистан в 2017 году подписали договор о госгранице, предусматривающий делимитацию и последующую демаркацию 85% границы или 1170,5 км из 1378 км киргизско-узбекской госграницы.
В Киргизии рассчитывают, что договор о госгранице и соглашение по мерам доверия в районе границы позволят окончательно решить все возникавшие до этого споры и конфликтные ситуации на киргизско-узбекской границе, обеспечат ее стабильность и безопасность.
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