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Дальнее зарубежье 22.01.2018 16:15

Глава правительства Лаоса заявил Шойгу, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество

Лаос рассчитывает на дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр республики Тхонглун Сисулит.

"Мы высоко оцениваем развитие взаимосвязей между Россией и Лаосом на нынешнем этапе. Можно сказать, что всё, что есть в Вооружённых силах Лаоса, связано с Россией. Очень надеемся на Российскую Федерацию и в дальнейшем", - сказал Т.Сисулит в понедельник в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Т.Сисулит сообщил, что получил доклад министра обороны республики генерал-полковника Тянсамона Тяннялата о прошедших ранее в понедельник его переговорах с С.Шойгу.

"В докладе было сказано, - отметил премьер-министр, - что российская сторона придаёт большое значение реализации договорённостей, достигнутых в ходе моей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2016 года, а также по итогам моего официального визита в Россию в сентябре прошлого года".

Он пожелал С.Шойгу успеха в ходе официального визита в Лаос, выразив сожаление, что он непродолжителен.

"Тем не менее, уверен: проведённые переговоры будут успешными", - сказал глава правительства Лаоса.

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Тэги: ЛАОС, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]