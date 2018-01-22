Глава правительства Лаоса заявил Шойгу, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество

Лаос рассчитывает на дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр республики Тхонглун Сисулит.
"Мы высоко оцениваем развитие взаимосвязей между Россией и Лаосом на нынешнем этапе. Можно сказать, что всё, что есть в Вооружённых силах Лаоса, связано с Россией. Очень надеемся на Российскую Федерацию и в дальнейшем", - сказал Т.Сисулит в понедельник в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
Т.Сисулит сообщил, что получил доклад министра обороны республики генерал-полковника Тянсамона Тяннялата о прошедших ранее в понедельник его переговорах с С.Шойгу.
"В докладе было сказано, - отметил премьер-министр, - что российская сторона придаёт большое значение реализации договорённостей, достигнутых в ходе моей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2016 года, а также по итогам моего официального визита в Россию в сентябре прошлого года".
Он пожелал С.Шойгу успеха в ходе официального визита в Лаос, выразив сожаление, что он непродолжителен.
"Тем не менее, уверен: проведённые переговоры будут успешными", - сказал глава правительства Лаоса.
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