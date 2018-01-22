Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 г

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, одной из целей которой является снижение смертности на дорогах до 4 человек на 100 тысяч населения к 2024 году.

"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет - до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей - и легковых, и грузовых", - сказал председатель правительства в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

При этом поведение водителей на дорогах и отношение друг к другу "остается очень разным", добавил Д.Медведев, отметив необходимость принятия мер для разворота в более цивилизованную сторону. Одновременно необходимо следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

Как рассказал, в свою очередь, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, в России сегодня смертность на дорогах составляет более 13 человек 100 тысяч, тогда как, например, в Дании это 2,7, в Германии - 3,9.

"Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать 4 человек на 100 тысяч проживающих", - сказал он.