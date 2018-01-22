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Внешняя политика 22.01.2018 16:41

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ избран вице-президентом организации

Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов избран вице-президентом ПАСЕ, сообщает сайт организации.

Как сообщалось ранее, в понедельник новым председателем ПАСЕ был утвержден Микеле Николетти.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАСЕ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]