Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ избран вице-президентом организации

Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов избран вице-президентом ПАСЕ, сообщает сайт организации.

Как сообщалось ранее, в понедельник новым председателем ПАСЕ был утвержден Микеле Николетти.

Ф.Исазаде