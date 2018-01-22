Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ избран вице-президентом организации

Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов избран вице-президентом ПАСЕ, сообщает сайт организации.
Как сообщалось ранее, в понедельник новым председателем ПАСЕ был утвержден Микеле Николетти.
Ф.Исазаде
AFB Bank увеличил в 2017г активы на 65%, чистый убыток превысил 12 млн манатов
Курс манат/доллар на 23 января - 1,7001 манат/$1
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали кредитов на 951 млн манатов
Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти - Oxfam
Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет
СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Глава Генштаба ВС Турции пообещал продолжать операцию в Африне вплоть до ликвидации последнего террориста
В Грузии задержали еще одного подозреваемого в пособничестве террористам, ликвидированным в Тбилиси два месяца назад
Операция Турции в сирийском Африне может подорвать возобновление переговоров в Женеве - Могерини
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»