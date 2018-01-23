Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

Глава Еврогруппы (министры финансов стран ЕС, использующих евро) Мариу Сентену похвалил "огромные усилия и прекрасное сотрудничество" между правительством Греции и кредиторами в выполнении согласованных мер по финансовому спасению страны.

"По Греции есть хорошие новости. Мы достигли политического соглашения о третьем обзоре программы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ)", - сказал М.Сентену в понедельник по итогам заседания Еврогруппы.

"Следующие выплаты ей (Греции - ИФ) составят 6,7 млрд евро для покрытия обслуживания долга, погашения задолженности и поддержки платежного баланса, что важно для обеспечения полного доступа на рынки", - сообщил он.

В экономике еврозоны, по его словам, тоже есть хорошие новости, о чем свидетельствует доклад МВФ, который свидетельствует, что "экономическая ситуация значительно улучшилась благодаря устойчивому росту и созданию рабочих мест практически во всех странах еврозоны".

С учетом этого Еврогруппа обсудила приоритеты политики для еврозоны на 2018 год. "Мы договорились о пяти рекомендациях, ориентированных на рост и повышение занятости, решение финансовых проблем, функционирование рынка труда, финансового сектора и архитектуру еврозоны", - сказал М.Сентену.

Что касается реформирования еврозоны, то есть серьезная заинтересованность в дальнейшем развитии Банковского союза и ЕСМ, отметил глава Еврогруппы.

Он сообщил, что страны, не входящие в еврозону, будут включены в дебаты.