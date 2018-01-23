Эвакуация людей проведена из центра Лондона в связи выявлением утечки газа

Около 1,5 тыс. человек эвакуированы во вторник утром из клуба и гостиницы в связи с утечкой газа в центре Лондона, сообщает британская пресса со ссылкой на столичную пожарную службу.
Сообщается о закрытии станции Чэринг-Кросс и движения по улице Стрэнд, что может вызвать проблемы для людей в утренний час пик.
Район будет открыт после того, как экстренные службы завершат все необходимые работы.
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