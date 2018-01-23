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Дальнее зарубежье 23.01.2018 10:45

Эвакуация людей проведена из центра Лондона в связи выявлением утечки газа

Около 1,5 тыс. человек эвакуированы во вторник утром из клуба и гостиницы в связи с утечкой газа в центре Лондона, сообщает британская пресса со ссылкой на столичную пожарную службу.

Сообщается о закрытии станции Чэринг-Кросс и движения по улице Стрэнд, что может вызвать проблемы для людей в утренний час пик.

Район будет открыт после того, как экстренные службы завершат все необходимые работы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ГАЗ, УТЕЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]