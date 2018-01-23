Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0842 RUR   0.0301 GBR   2.3777 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

СНГ 23.01.2018 11:45

На юге Узбекистана открыт образовательный центр для граждан Афганистана

Образовательный центр по обучению граждан Афганистана открыт в городе Термезе на юге Узбекистана, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

"Построенное в Термезе образовательное учреждение обеспечит потребность наших школ и детских садов в специалистах по узбекскому языку. А в будущем здесь будут готовиться квалифицированные специалисты в области железнодорожного транспорта, энергетики и других сфер", - сказал спецпредставитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Мухаммад Шокир Коргар на открытии центра.

Ш.Коргар поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за то, что он выступил инициатором этого проекта.

Соглашение о создании образовательного центра по обучению афганских граждан при министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана было подписано в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в республику в декабре 2017 года.

По данным пресс-службы, в учебный центр приняты первые 100 афганцев. Граждане Афганистана будут обучаться в центре по двух-, четырех- и шестилетней форме очного обучения на основе принятых в образовательной системе Узбекистана норм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕНТР


Похожие новости


Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности Гани пригласил президента Узбекистана в Афганистан Мир в Афганистане позволит активно развиваться всей Центральной Азии, считает президент Узбекистана Президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Узбекистан Войне в Афганистане не видно конца и есть попытки найти решение без участия России - президент Узбекистана Афганистан при форсировании процесса вывода сил коалиции может повторить судьбу Ирака и Сирии - Каримов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]