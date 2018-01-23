На юге Узбекистана открыт образовательный центр для граждан Афганистана

Образовательный центр по обучению граждан Афганистана открыт в городе Термезе на юге Узбекистана, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

"Построенное в Термезе образовательное учреждение обеспечит потребность наших школ и детских садов в специалистах по узбекскому языку. А в будущем здесь будут готовиться квалифицированные специалисты в области железнодорожного транспорта, энергетики и других сфер", - сказал спецпредставитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Мухаммад Шокир Коргар на открытии центра.

Ш.Коргар поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за то, что он выступил инициатором этого проекта.

Соглашение о создании образовательного центра по обучению афганских граждан при министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана было подписано в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в республику в декабре 2017 года.

По данным пресс-службы, в учебный центр приняты первые 100 афганцев. Граждане Афганистана будут обучаться в центре по двух-, четырех- и шестилетней форме очного обучения на основе принятых в образовательной системе Узбекистана норм.